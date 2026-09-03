В столице проходит Московская международная книжная ярмарка

Сотни издательств и литературных событий. В столице проходит уже 39-я по счету Московская международная книжная ярмарка. Ее гостей ждут встречи с известными российскими и зарубежными авторами, презентации, профессиональные дискуссии и круглые столы.

Почетный гость Международной московской книжной ярмарки в этом году - Китайская народная республика. Издатели из Поднебесной к участию подошли основательно. Они привезли с собой самую большую энциклопедию в мире. Ее создали в начале 15 века по приказу императора Юнлэ. Поэтому она так и называется - энциклопедия Юнлэ.

До наших дней дошло около 400 томов. На стенде не только шедевры китайской литературы. Но и русская классика. Вот так выглядит Пушкин, переведенный на китайский язык.

"В Китае очень любят Толстого, Достоевского, Горького. А еще - "Как закалялась сталь" Островского. Нас привлекает вот этот дух стойкости и идеологического наполнения", - отметил Лэй Цзяньхуа, представитель Пекинской международной книжной ярмарки.

Наша страна по-прежнему в списке самых читающих в мире. Но эра искусственного интеллекта, по мнению помощника президента Владимира Мединского, поделит всех на две категории.

"Те, кто управляет искусственным интеллектом и те, кем управляет искусственный интеллект. Люди, которые не читают книг, автоматически попадают в категорию управляемых искусственным интеллектом", - отметил Владимир Мединский.

Казалось бы, о классиках уже написано достаточно. Но нет. О роли второй жены Достоевского Анны Сниткиной - исследование американского профессора Эндрю Кауфмана. Она стала сначала его стенографисткой, а вскоре музой и спасительницей. Книга с многозначным названием "Жена игрока".

"Именно она помогла ему всего за 26 дней написать "Игрока", потому что он должен был очень быстро издать своему издателю эту книгу. Там были кабальные условия договора", - пояснил Павел Подкосов, генеральный директор и главный редактор издательства.

Книга "Драгоценности" о сокровищах, которые пропали после революции. Это золото Колчака, янтарная комната и знаменитые уральские самоцветы. Издательства уверяют - молодежная аудитория растет благодаря новым российским авторам. И в первую очередь рекомендуют Асю Лавринович, специально к ярмарке - новинка "Отель с неприятностями".

"Она очень популярна и ее тиражи уже достигли миллиона. Она пишет в романтическом жанре, то есть это книги про первую любовь", - рассказала Мария Епишина, руководитель группы развития в художественной редакции издательства.

В этом году 100 лет первым сказкам Корнея Чуковского. А значит, много книг с новыми иллюстрациями. Внук Николая Носова - Игорь Носов - как никто знает, как увлечь детей чтением. Его герой Женька, как Незнайка, далеко не идеальный ребенок.

"Мои герои - это те самые мальчики и девочки, которые и шалят, и балуются, и не слушаются. Но которые, наверное, все-таки хотят стать умнее", - сказал Игорь Носов.

И хотят знать больше. А такое возможно только, если много читать.