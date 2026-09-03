Путин сделал грозное заявление об ударах по Украине: "Чтобы неповадно было нам вредить"

Россия исходила из того, что чисто гражданские объекты не могут быть атакованы, но противник думает иначе — без ответных действий атаки врага на такую инфраструктуру не остались. На это указал в четверг, 3 сентября, президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как подчеркнул глава государства, ответ российской армии на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался значимым для тех, кто открыл этот "ящик Пандоры". ВС России делают всё необходимое, чтобы "неповадно было нам вредить".

При этом российский лидер подтвердил, что для предотвращения новых ударов врага по объектам в нашей стране необходимо укреплять систему противовоздушной обороны. Отечественные компании начали вкладываться в защиту своих предприятий от атак ВСУ — это уже приносит результаты и пригодится в будущем.

Накануне вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО, а также участвуют в решении задач по защите объектов. Как подчеркнул политик в комментарии ТАСС, Министерство обороны осуществляет управление и координацию функционирования всех элементов ПВО.

Мантуров выразил надежду на сознательность владельцев предприятий и на то, что президентский указ о введении временного управления из-за пренебрежения мерами защиты объектов не придется применять на практике: "Указ не для того, чтобы завтра пойти и у кого-то что-то забрать. Точно такой цели нет ни у кого".