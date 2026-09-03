В Москве обсудили, как сохранить историческую память

Сегодня, в День окончания Второй мировой войны, в столице прошла встреча участников Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы.

Главной темой стали проекты, которые помогают сохранить историческую память. А также воспитывать молодёжь в духе патриотизма. И это не лозунги. А очень личный разговор с теми, кто по праву заслужил высокое звание Героя. Столица помнит о каждом подвиге, ставшем частью истории страны.