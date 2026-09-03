В России вспоминают годовщину теракта в Беслане

Сегодня в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата неразрывно связана с трагедией в Беслане. 22 года назад - утром первого сентября - отряд боевиков захватил школу во время праздничной линейки.

Три дня террористы удерживали заложников в помещении спортзала. Жертвами трагедии стали 334 человека. Большинство - дети. В ходе штурма всех боевиков уничтожили.

Почтить память погибших горожан сегодня пришли сотни местных жителей и представители власти. Люди зажигают свечи, несут фотографии, игрушки, а также воду. В небо выпустили белые шары. На мемориальном кладбище состоится крестный ход. Вечером - траурная служба.