В Подмосковье женщина родила 14-го и 15-го ребенка

Жительница Подмосковья родила сразу 14-го и 15-го ребёнка. Возникли осложнения, но сейчас женщина и новорожденные чувствуют себя нормально. Их уже выписали домой. Большая семья живёт в любви и согласии. Для удобства они переехали в загородный коттедж.

В этом подмосковном доме любовь не делится, а множится - смех звучит громче весенней капели, а объятий хватает на всех и каждого. Здесь живет семья Олейник, которая сама по себе - целая вселенная. До недавнего времени родители воспитывали 13 детей, а на прошлой неделе мама Галина подарила жизнь сразу двум малышам - 14-му и 15-му ребёнку.

Сейчас братик и сестричка чувствуют себя прекрасно. И уже практически не видно, что дети родились на месяц раньше срока. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах сделали всё, чтобы малыши появились на свет здоровыми. Для медиков это был особый вызов: двойня, тазовое предлежание младенцев, третья многоплодная беременность матери.

"Предыдущих детей она рожала сама, были самопроизвольные роды, но в данном случае дети были недоношенные, всего тридцать шесть недель беременности, мало того, были все показания со стороны мамы, со стороны детей для оперативного родоразрешения, что и было произведено. Таким образом появились на свет прекрасные двое новорожденных - мальчик и девочка", - рассказала Татьяна Мельник, заведующая родильным стационаром ГБУЗ МО МОЦОМД.

Теперь Эмиль и Элиана - новые члены большой и дружной семьи для которой детский смех и детские голоса - главный саундтрек их будней. Но это не просто семья, а настоящий музыкальный коллектив: виолончель, скрипки, фортепиано. С концертами ансамбль семьи Олейник под названием "Созвучие" объездил полстраны.

Раньше большая семья ютилась в городской квартире. Но когда детей стало 11, переехали в просторный загородный дом, который получили по подмосковной программе поддержки многодетных семей. Теперь места хватает всем. А вот в папин легковой автомобиль семья уже не вмещается, и он мечтает об автобусе.

В этой семье каждый поддерживает каждого. Муж Галины - Тимофей - её опора и крепость. И нет разделения на "твои" и "мои" обязанности. Есть общее дело - растить людей. И делают они это с невероятным достоинством в удивительной и прекрасной вселенной любви, которую построили для своих детей.