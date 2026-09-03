В Москве ко Дню города установят около 3500 элементов декора

В столице идёт подготовка ко Дню города. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства установят на мостах, площадях и улицах Москвы около 3500 элементов декора.

Парк "Зарядье" уже украсили 15-метровой флаговой конструкцией "Факел" с медиаэкраном. Она одна из самых масштабных. От подготовки плана по оформлению города до его реализации прошло несколько месяцев.

Фирменный дизайн вдохновлён творчеством русских художников. Каждый год стиль немного меняется, но цветовая гамма и базовые узоры остаются прежними.