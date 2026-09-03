Путин предложил два способа борьбы с дефицитом топлива

Борьба с дефицитом топлива, с которой столкнулась за последнее время Россия, может осуществляться по двум направлениям. Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, глава государства Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как отметил президент, первым методом является развитие систем противовоздушной обороны для защиты энергетических объектов от вражеских ударов. С важностью этого направления работы "тоже не поспоришь".

Вторым элементом защиты объектов топливно-энергетического комплекса Владимир Путин назвал нанесение ответных ударов по объектам на вражеской территории, "чтобы неповадно было нам вредить".

Президент России подчеркнул, что "мы должны быть ко всему готовы", поскольку "только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать".

Российские компании активно подключились к работе по защите нефтеперерабатывающих мощностей: "Уверяю вас, результат уже есть и будет". В любом случае это "на будущее пригодится", так как "всегда создает определенные условия и гарантии безопасности".

1 сентября Министерство обороны России сообщало, что российские бойцы нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Это идет в русле заявления президента и верховного главнокомандующего российской армией о втором методе борьбы с дефицитом топлива.

Предпринимаются и надлежащие экономические меры. В частности, Министерству энергетики и антимонопольщикам поручено контролировать ценообразование на независимых автозаправочных станциях.