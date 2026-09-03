ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

ВС России за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделения "Южной" группировки войск взяли населенный пункт Ижевка в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Бойцы группировки войск "Север" освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Святогорск в ДНР и Казачью Лопань в Харьковской области.