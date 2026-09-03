Кушанашвили начистоту высказался о ведущей Борисовой: "Это трагическая фигура, опустошенная битвой за выживание"

Дана Борисова стала мамой 19 лет назад. Дочь Полину она родила от бизнесмена Максима Аксенова.

Сейчас отношения Борисовой с дочерью трудно назвать ровными. Они часто ссорятся, выясняют отношения. Недавно Дана Борисова публично унизила единственную наследницу. "Я считаю, что есть дочери и получше, которые ближе к матери", — заявила телеведущая на шоу.

В Сети этот инцидент получил широкую огласку. Многие интернет-пользователи встали на сторону Полины и раскритиковали Дану как мать. Однако журналист Отар Кушанашвили в своем шоу "КАКОВО?!" высказался в поддержку коллеги.

"Я не могу относиться с антипатией к Дане Борисовой. По мне, это трагическая фигура, опустошенная битвой за выживание", - заявил шоумен.

Таким образом он вспомнил тяжелый период, который ранее переживала телеведущая. Так, в 2017 году Дана Борисова проходила реабилитацию в Таиланде из-за зависимости от запрещенных веществ. Тогда близкие ведущей, среди которых был Андрей Малахов, буквально обманом отправили ее на лечение. Сама Борисова впоследствии признала существование проблемы.

И хоть сама ведущая утверждает, что с тех пор в завязке, Отар Кушанашвили высказал мнение, что это не так. "Вот Дана Борисова — алкоголик она была или наркоманка, как я понимаю, продолжает с удовольствием делать и то, и другое сейчас. У меня ничего, кроме сострадания, к ней нету. Если вдруг после всех разговоров встречу ее, я ее обниму, конечно", - высказался Отар.

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