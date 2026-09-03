Собянин: еще 548 БПЛА сбито на подлете к Москве

Украинские боевики запустили в направлении столичного региона еще 548 беспилотников. Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил политик в своем официальном MAX-канале, в сторону Московского региона летело такое количество вражеских дронов в период с 8:00 2 сентября по 12:00 3 сентября.

Большинство аппаратов было ликвидировано на дальних подступах, 143 беспилотника уничтожены на подлете к Москве.

Тем временем в российских силовых структурах рассказали ТАСС, что укронацисты пытаются использовать комбинированную тактику при массовых атаках дронов. Сначала ВСУ запускают дешевые приманки, собранные буквально из подручных материалов, чтобы заставить российские силы ПВО впустую расстрелять противоракеты, а затем запустить дорогостоящие БПЛА с мощными боевыми частями. Однако эта тактика провалилась.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что для предотвращения новых ударов врага по объектам в нашей стране необходимо укреплять систему противовоздушной обороны. Компании начали вкладываться в защиту своих предприятий от атак ВСУ — это приносит результаты и пригодится в будущем.