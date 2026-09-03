Крестный ход в Москве возглавит патриарх Кирилл

6 сентября в 12 часов столице состоится Крестный ход, который возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Участники пройдут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал.

В связи с этим движение транспорта улиц в центре будет частично перекрыто. Также запретят парковку на этих участках до окончания мероприятия. По столичным улицам пронесут мощи святого князя Дмитрия Донского, которые с 7 сентября будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя. Крестный ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые молитвенное шествие состоялось в этот день в 1525 году.

"Первая и главная задача Крестного хода - это помолиться на улицах Москвы и соответственным образом освятить наш первопрестольный град, который является, в первую очередь, православным первопрестольным градом. И мы эту нашу принадлежность к православию нашего города, православного города будем являть в этом Крестном ходе", - отметил архиепископ Зеленоградский Савва, председатель синодального миссионерского отдела, заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий патриарха Московского и всея Руси.

Подробная информация о Крестном ходе на сайте https://xod.moseparh.ru. Запланировано участие не менее 50 тысяч человек. Сбор для участия в мероприятии начнется в 10 часов на Пречистенской набережной у Храма Христа Спасителя.