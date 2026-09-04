Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

В домашних и семейных делах лучше обойтись без хитростей и недомолвок. Прямой разговор поможет решить вопрос быстрее и не оставит поводов для новых споров.

Тельцы

Переписка, переговоры и короткие поездки пройдут удачно, если соблюдать договоренности. Не сокращайте путь там, где важны документы, правила и точное время.

Близнецы

Может появиться интересная идея, связанная с деньгами или дополнительным заработком. Сначала оцените расходы и риски, а уже потом принимайте предложение.

Раки

Сегодня вам будет легче расположить к себе окружающих. Не преувеличивайте свои возможности: спокойная уверенность произведет лучшее впечатление, чем громкие обещания.

Львы

Не каждую новость и личную подробность стоит сразу обсуждать с окружающими. Иногда полезнее сохранить паузу и не втягиваться в чужой конфликт.

Девы

Социальные сети или рабочая переписка помогут привлечь внимание к вашему проекту. Публикуйте только то, за что готовы отвечать и завтра.

Весы

Работа пойдет быстрее, если отказаться от стремления все довести до идеала. Делайте небольшие перерывы и завершайте задачи по степени их важности.

Скорпионы

В вопросах учёбы, документов и поездок особенно внимательно проверяйте детали. Не полагайтесь на память, когда можно еще раз свериться с расписанием или инструкцией.

Стрельцы

Общие расходы и финансовые договорённости потребуют ясности. Не стесняйтесь уточнять суммы и отказываться от условий, которые кажутся вам невыгодными.

Козероги

В отношениях не стоит скрывать недовольство ради внешнего спокойствия. Честно и без обвинений объясните, что вас беспокоит и какого решения вы ждете.

Водолеи

Рабочие дела станут легче, если добавить в них немного гибкости и юмора. Не контролируйте каждый шаг коллег - оставьте другим пространство для самостоятельности.

Рыбы

День располагает к творчеству, отдыху и приятным встречам. Выбирайте то, что действительно радует, но не забывайте о ранее данных обещаниях.