Путин поблагодарил бизнес за многомиллиардные взносы: "Дело добровольное"

Совокупная величина добровольных взносов крупного бизнеса на развитие российской экономики исчисляется сотнями миллиардов долларов. Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, глава государства Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как отметил президент, речь идет про исключительно добровольные взносы по собственной инициативе предпринимателей — никаких принудительных сборов нет: "Я встречался с представителями наших бизнес-кругов, люди встали, абсолютно неожиданно для меня, вот абсолютно неожиданно, предложили внести определенный вклад".

Стремление передать значительные суммы государству, по словам Владимира Путина, бизнесмены объяснили стремлением внести вклад в развития экономики и социальной сферы: "Люди инициативно встали и сказали: "Мы работаем в этой стране, мы граждане этой страны, мы и личные состояния накопили приличные, и бизнес чувствует себя уверенно, несмотря на все проблемы".

Указанные взносы поступают на счета Министерства финансов, которое перераспределяет средства. В первую очередь они направляются на социальные нужды, подчеркнул президент. Глава государства поблагодарил всех причастных к этой инициативе за помощь.

В 2024 году в России было скорректировано налоговое законодательство для справедливого перераспределения налоговой нагрузки между богатыми и менее обеспеченными. Увеличение налога на прибыль крупный бизнес воспринял спокойно, тем более что взамен государство предложило рассмотреть отмену привязанных к курсу доллара экспортных пошлин и сократить налогооблагаемый доход корпораций за счет инвестиций, прежде всего — в высокотехнологичные проекты.

При этом государство предпринимает шаги, чтобы снизить административные нагрузки для предприятий и сократить финансовые издержек предпринимателей. Так, установлены налоговые преференции, а для малого и среднего бизнеса, реализующего проекты в сфере обрабатывающих производств, с 2025 года введен единый пониженный тариф страховых взносов.