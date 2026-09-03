"У меня очень странная, большая, деформировавшаяся шея": актриса Мария Машкова сообщила о раке

Единственная дочь известного актера Владимира Машкова Мария уже несколько лет живет в Америке. О своей личной жизни она предпочитает не распространяться. Но на сей раз актриса сделала исключение.

Так, в своем блоге Мария Машкова впервые откровенно рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием. Со страшным диагнозом она столкнулась вскоре после рождения второго ребенка. Тогда Мария с головой была погружена в заботы о детях. К тому же актриса вышла из декрета и принимала участие в съемках. Поэтому о здоровье она не думала.

"Снималась я там с совершенно уникальными артистами, в том числе с моей любимой Ириной Купченко. Тогда я особенно не обращала на себя внимания, но она сказала мне: „Маша, вам надо проверить щитовидную железу“. Я очень удивилась, побежала к зеркалу и впервые это обнаружила", - начала свой рассказ Машкова.

Тогда Мария обратила внимание, что у нее действительно есть серьезные проблемы, которые следует безотлагательно решать. "Тут увидела, что у меня какая-то очень странная, большая, деформировавшаяся шея", - сообщила актриса.

Машкова побежала сдавать анализы, перенесла операцию. Оказалось, что у нее рак щитовидной железы. К счастью, онкология была обнаружена на ранней стадии, поэтому болезнь легко поддалась лечению.

"Закончилось хорошо. Рассказываю эту историю сейчас: идите на чек-ап, потому что наша с вами главная задача — сохранить здоровье. Обязательно", - призвала Мария, у которой от борьбы с недугом остался шрам на шее.

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