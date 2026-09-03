Норвегия оправдалась за арест российского исследовательского судна "Профессор Молчанов"

Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" арестовано у берегов Шпицбергена. Соответствующее решение принял норвежский суд по заявлению украинской компании "Нафтогаз", которая требовала этого в качестве обеспечительной меры по тяжбам с Россией об имуществе в Крыму.

В российском посольстве рассказали, что поддерживают контакты с соотечественниками, которые находятся на судне, Среди них есть и несовершеннолетние. Решение норвежского суда об аресте судна будет обжаловано как политически мотивированное нарушение международного права.

Члены экспедиции, по данным ТАСС, восприняли новость об аресте судна без паники и продолжают запланированную на Шпицбергене работу. В том числе не прекращается подготовка к открытию выставки в рамках художественно-научной экспедиции "Арктик биеннале". Экипажу судна также ничто не угрожает.

Русское географическое общество заверило, что делает все необходимое, чтобы исследователи и журналисты, которые прибыли на Шпицберген на судне "Профессор Молчанов" получили возможность вернуться домой.

Старший советник Министерства юстиции Норвегии Франк Люном тем временем заверил, что никакой политики в решении норвежского суда нет, российская сторона может его обжаловать в надлежащем порядке. По словам чиновника, Норвегия не является стороной конфликта, в рамках которого на судно наложили обеспечительный арест.

Однако МИД России в это не верит. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "еще, наверное, 10-15 лет назад можно было бы питать иллюзии, что речь идет о некой юридической процедуре". Однако теперь "Запад легализовал, а я бы сказала, просто снял покров с пиратства, расчехлив вроде бы рудимент". Происходящее, по словам чиновницы, является чудовищной деградацией и отбрасыванием всего мира назад, в период "от Средневековья до великих географических открытий".