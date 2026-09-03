Пашинян заявил о ненужности Армении российской военной базы в Гюмри

Ереван не считает жизненной необходимостью присутствие российской военной базы в Армении. Такое заявление сделал в четверг, 3 сентября, глава армянского правительства Никол Пашинян.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия уйдет из Армении, где в Гюмри расположена российская база, хоть завтра, если так захотят армянские власти. При этом президент России поинтересовался, готова ли к этому сама Армения.

По словам Пашиняна, "не так, что считаем, что присутствие 102-й военной базы на территории в Армении жизненная необходимость", поэтому "если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не будем возражать".

Однако политик тут же уточнил, что "по военной базе обсуждений не было" и "если выразят желание остаться, мы готовы и это обсудить" (цитаты по "Интерфаксу").

За год до этого уже ходили слухи о том, что армянские власти обсуждают возможный вывод российской военной базы со своей территории. Однако председатель парламента республики Ален Симонян уверял, что это неправда и "нету такого".

В июне 2026 года заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин, комментируя статус и дальнейшую судьбу базы в Гюмри, подчеркивал, что каких-либо сигналов от армянской стороны пока не поступало. Более того, с армянской стороны на официальном уровне заявляется, что Ереван не рассматривает вопрос о свертывании российской военной базы в Гюмри. Москва напомнила, что именно этот объект является одним из опорных элементов обеспечения безопасности и Армении, и всего Южного Кавказа.