"Мухомор" Юрий Кузнецов: "Светлана Крючкова была дважды моей "женой"

Сегодня, 3 сентября, свой юбилей отмечает известный актер Юрий Кузнецов. Прославленному артисту исполнилось 80 лет.

Актера Юрия Кузнецова называют мастером эпизода. Артист снимался во многих культовых фильмах: "Брат", "Преступление и наказание", "Мой друг Иван Лапшин", "Противостояние", "Торпедоносцы", "Гений". А его коллегами были Александр Абдулов, Сергей Бодров, Андрей Миронов, Алексей Жаров, Нина Русланова, Светлана Крючкова и другие. "Кстати, семейный дуэт мы составили с ней и в "Литейном, 4", так что Светлана Николаевна дважды моя экранная "жена", - похвастался Кузнецов.

Однако всероссийскую любовь актер завоевал, сыграв "Мухомора" в многосерийном фильме "Улицы разбитых фонарей". Самое интересное, что в сценарии такого прозвища у него не было. "Все вышло случайно, как и многое в моей жизни. Сергей Селин, играющий Дукалиса, как-то в шутку в кадре ко мне так обратился, но режиссер услышал, и ему понравилось. Так и осталось — Мухомор. Во многом сходство есть. Я играю начальника убойного отдела — человека немолодого, советского времени, предпенсионного возраста, с простой и понятной судьбой. Отец-командир, ворчливый, но умудрённый опытом, порядочный и справедливый. К своим подопечным он относится по-отечески, не даёт в обиду, защищает, но в то же время строго спрашивает результаты", - объяснил актер.

Впрочем, впоследствии его персонажа из фильма убрали. "Сериал вышел очень хороший, искренний и сразу понравился зрителям. Жаль, что со временем на нем стали откровенно зарабатывать, что сказалось на качестве. Я был этим недоволен, не раз высказывал мысли вслух, в результате авторы Мухомора убрали", - объяснил артист aif.ru.

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