В районе Нагатино-Садовники обновят пешеходный маршрут

На юге Москвы завершается реконструкция пешеходного маршрута, который свяжет станцию метро "Коломенская" и Президентскую академию. Зоны отдыха, территория спорта, даже площадка для выгула собак - места хватит для всего. Но главное - новый путь будет не только красивым, но и безопасным.

В районе Нагатино-Садовники реконструируют пешеходный маршрут. Он свяжет станцию метро "Коломенская" и Президентскую академию. Раньше тротуары были настолько узкими, что студентам и местным жителям часто приходилось идти прямо по проезжей части. Теперь пешеходная зона станет шире - рабочие уложили больше трёх с половиной километров свежего асфальта и перешли к благоустройству.

"Мы выполняем работы по освещению всего маршрута, мы установили и сейчас в процессе устанавливаем 71 опору освещения. Маршрут становится еще более безопасным, потому что мы смонтировали камеры видеонаблюдения и сделали звукофикацию", - сообщил Владимир Лукьянов, начальник управления ГАУ "МосжилНИИпроект" Департамента капитального ремонта Москвы.

Здесь появятся удобные лавочки и зоны отдыха. Особое внимание уделят озеленению. Спортсменов не оставит равнодушными современный спортивный кластер, который появится вместо старой спортивной площадки. Помимо силовых упражнений, здесь можно будет играть в хоккей, волейбол или даже сквош. На этом объекте работы уже на финишной прямой.

"Мы уже спланировали и подготовили основные площадки, которые у нас будут находиться на территории этого спортивного кластера: это хоккейная коробка, это футбольное поле, это площадка для воркаута, на которой можно будет сдавать нормы ГТО, это беговая дорожка протяженностью 400 метров, это павильон АБК площадью больше 300 квадратных метров", - сообщил Максим Гордиенко, заместитель руководителя службы заказчика Департамента капитального ремонта Москвы.

Не забыли и про владельцев собак: для четвероногих питомцев обустроят отдельную площадку для выгула и тренировок. Местным жителям такие перемены очень нравятся.

Чтобы местным жителям ничто не мешало, строители убрали под землю почти два километра проводов и проложили около восьми тысяч метров скрытых кабельных линий. Впечатляет и площадь обновления территории - 24 гектара. Прогуляться по новому современному и безопасному маршруту студенты и местные жители смогут уже в этом месяце.