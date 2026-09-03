Москвичам рассказали о погоде в День города

Порывистый ветер и осадки прогнозируются в субботу и воскресенье, 5-6 сентября, когда Москва будет праздновать День города.

Как уточнили в Гидрометцентре России, непогоду обусловит циклон, активно развивающийся над Балтикой. Он станет перемещаться на северо-запад европейской территории России, поэтому в его границах окажется Московский регион.

В дневное время в столице прогнозируется 16-18 градусов тепла, юго-западный и западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Также не исключаются небольшие дожди, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что пока москвичи могут не рассчитывать на бабье лето. Надежда на наступление этого периода сухой и теплой погоды остается, однако придет бабье лето явно не в первой декаде сентября

Тем временем специалисты сервиса "Яндекс Погода" рассказали, что осень 2026 года обещает быть теплой и более дождливой, чем прошлогодняя, но обойдется без рекордов. Что касается осадков, после засушливой осени прошлого года прогнозируется возвращение к климатической норме.