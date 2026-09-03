Число выданных россиянам виз в страны ЕС выросло на 20%

Количество выданных россиянам странами Евросоюза виз в 2025 году выросло до 680 тысяч. Такие данные озвучил в четверг, 3 сентября, представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

По словам чиновника, показатель вырос более чем на 20% по сравнению с 2024 годом, когда гражданам России было выдано 560 тысяч виз.

Ламмерт не смог объяснить рост количества выданных виз, несмотря на декларируемое Евросоюзом ужесточение визовой политики в отношении россиян. Представитель ЕК заверил, что Брюссель прилагает максимальные усилия, чтобы ограничить число выдаваемых россиянам виз, но этот вопрос остается в компетенции отдельных членов ЕС, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Эстония выступила автором инициативы запретить в рамках нового пакета рестрикций против России въезд в Евросоюз участникам российской специальной военной операции. Однако другие члены ЕС потребовали решать визовые вопросы за рамками санкционной политики.

Между тем многие европейцы возмущены планами не пускать россиян и предупреждают: "Не жалуйтесь, когда русские нанесут ответный удар". Потери от сокращения числа российских туристов в Европе уже весьма ощутимы, ведь до 2022 года, по данным Всемирной туристической организации ООН, наши граждане тратили в Европе 35-36 миллиардов евро в год.