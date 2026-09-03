Вот о чем умалчивают Зуева и Козловский: в этом причина конфликта?

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако недавно стало известно, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Интересно, что Данила Козловский опроверг слова бывшей возлюбленной, но та назвала конкретную дату, когда перестали приходить деньги от артиста - с 4 июня. В результате разразился скандал. Общественность возмутилась и с критикой обрушилась на актера.

Однако "КП" утверждает, что есть нечто такое, о чем предпочитают не говорить Зуева и Козловский. Якобы Ольга еще прошлой осенью узнала о том, что у Данилы будет второй ребенок. Плюс совпало, что Козловский после двух лет "простоя" вернулся на театральную сцену и к съемкам. И Ольга, увидев, что Данила опять активно работает, начала переговоры о том, чтобы повысить сумму, которую ежемесячно получала на содержание дочери. Однако договориться о размере не удалось. Поэтому модель и подала в суд.

Предполагается, что Зуева получит на дочь зафиксированный в законе размер алиментов на одного ребенка - это 25% от всех доходов ответчика.

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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