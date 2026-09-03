Пашинян рассмотрел варианты визового режима для россиян

Возможность ввода визового режима для россиян Армений не рассматривается. Об этом заявил на брифинге армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, у армянской стороны и в мыслях не было вводить визы для граждан России. Армения с удовольствием принимает у себя российских туристов, заявил премьер.

О возможности введения Ереваном виз для россиян говорила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула: если власти Армении пойдут на такой шаг, они нанесут вред своим же гражданам, передает ТАСС.