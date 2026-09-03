Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года

Финляндия обеспечивает безопасность своих границ решительными мерами. Такое заявление сделала в четверг, 3 сентября, финский министр внутренних дел Мари Рантанен.

Как уточнило МВД Финляндии, кабмин согласовал предложение ведомства продлить действие закона о безопасности границ, подразумевающего закрытие погранпереходов на границе с Россией, до конца 2028 года.

Рантанен объяснила эту норму необходимостью быть готовыми "к эффективным действиям в наиболее серьезных ситуациях несанкционированного въезда". Угроза несанкционированного въезда на восточной границе Финляндии, по утверждению министра, остается высокой, поэтому менять закон Хельсинки не собирается, сообщает "Интерфакс".

Ранее финский военный корреспондент Кости Хейсканен рассказал, что некоторые города в Финляндии практически вымерли из-за закрытия границы с Россией, а экономика страны переживает серьезный кризис. Как отметил Хейсканен, "дорога, которая вела раньше в Санкт-Петербург, теперь ведет к забору, и эта дорога никому на протяжении нескольких сотен километров вообще не нужна, и все, что вокруг нее, вымирает".

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что сейчас на российско-финской границе "тихо, спокойно" и "никто никуда не ходит". Медведев подчеркнул, что к этому привело "не наше решение", ведь Россия не угрожает никому в Европе и не стремится перекраивать границы.