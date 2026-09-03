Трамп ввел 100-процентные пошлины на китайские дроны

Стопроцентные пошлины на импортные беспилотники ввел президент США Дональд Трамп. Как пишет The New York Times, этот шаг ознаменовал очередной раунд в его борьбе с поставками китайских дронов в Соединенные Штаты.

Издание указало, что такие дроны стали незаменимыми помощниками для сотрудников американских правоохранительных органов. Большие БПЛА используются для отслеживания лесных пожаров и поиска пропавших людей.

Тариф в 100% распространяется на дроны, которые весят более 25 килограммов или оснащены возможностью тепловизионной съемки. Это также касается док-станций для таких БПЛА. Дроны меньшего размера обложили 25-процентной пошлиной.