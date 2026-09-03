Московский инновационный кластер привлек более 13,5 тыс. компаний из 86 регионов России

Москва не только развивает собственные цифровые и инфраструктурные решения, но и активно тиражирует их в регионах - от образования и медицины до транспортных практик. Подробную информацию собрал в материале РБК.

Важную роль играет кооперация бизнеса: компании из субъектов федерации участвуют в столичных госзакупках, становятся резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", укрепляя взаимовыгодные экономические связи

Москва - драйвер экономики России: оборот столичных предприятий в 2026 году достиг 45 трлн руб., на город приходится 21% всех инвестиций страны; активно развивается кооперация с регионами - от офсетных контрактов до единой платформы закупок. Более 45 трлн руб. составил оборот московских предприятий за первую половину 2026 года.

Более 80% инвестиций в основной капитал в Москве - частные инвестиции. 21% всех инвестиций в экономику России приходится на столицу, ВРП Москвы формирует 22% объема экономики субъектов России.

Более 1200 компаний к 2040 году локализуют свое производство в ОЭЗ "Технополис Москва", общероссийском индустриальном хабе, в котором задействованы в том числе региональные компании. Москва выступает крупнейшим центром занятости для специалистов со всей страны, но при этом стимулирует появление рабочих мест за своими пределами, формирует общий кадровый потенциал через профессиональное обучение и подготовку кадров для ключевых отраслей экономики. Около 1 млн человек из других регионов России ежедневно приезжают на работу в Москву. Почти 3 млн рабочих мест создано в регионах за счет московского госзаказа.

Столица укрепляет технологическую связку с регионами: развивает совместные ИТ‑платформы, масштабирует медицинские ИИ‑решения, поддерживает инновационные проекты и делится опытом цифровых сервисов, формируя единую экосистему технологического развития страны. 30 тыс. ИТ-специалистов со всей России - пользователей из более чем 80 регионов - присоединились к облачной платформе "МосХаб". Площадка создана в 2023 году для совместной разработки программного обеспечения

Свыше 13,5 тыс. компаний из 86 регионов страны стали партнерами Московского инновационного кластера, который является оператором платформы i.moscow. Это единое окно для получения государственной поддержки и взаимодействия институтов развития, вузов, крупного бизнеса и технологических компаний. Более 2 тыс. медицинских организаций из 75 регионов России подключены к медицинской платформе "МосМедИИ" с ИИ-сервисами для анализа лучевых снимков. Шесть регионов России запустили модель пилотного тестирования инноваций МИК: компании могут апробировать свои разработки в Республике Саха (Якутия) и Татарстане, Санкт-Петербурге, Приморском и Забайкальском краях, Новосибирской области.