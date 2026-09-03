ВОЗ предложила расширить сотрудничество с Москвой в сфере цифровизации медицины

Эксперты ООН в ходе первого Глобального диалога по управлению искусственным интеллектом и саммита "ИИ во благо" в Женеве наградили московский проект по раннему выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний на базе генеративного ИИ. Они высоко оценили опыт российской столицы по внедрению технологий в сферу медицины, выразив готовность к сотрудничеству, сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

"Сегодня московская медицина - это система мирового уровня, в которой передовые цифровые технологии уже стали частью повседневной работы врачей. Мы не просто внедряем отдельные решения на основе искусственного интеллекта, а выстраиваем комплексную систему - от разработки технологий и применения их в реальной клинической практике до перманентного контроля эффективности. И результаты этой работы получают признание на крупнейших международных площадках. В Женеве Москва представила свой опыт развития цифрового здравоохранения и применения искусственного интеллекта. Эксперты ООН отметили наградой московскую разработку для раннего выявления сердечно-сосудистых рисков с помощью искусственного интеллекта", - рассказала Ракова.

Нейросеть была обучена на обезличенных данных пациентов, перенесших инфаркты и инсульты. Она способна автоматически выявлять людей с высокой вероятностью развития этих состояний в ближайшие два года. На этой основе был сформирован постоянно обновляемый регистр, включающий около 100 тысяч человек, с ежемесячным приростом примерно пять тысяч пациентов.

В рамках поездки делегация правительства Москвы также встретилась с представителями Всемирной организации здравоохранения. Экспертам ВОЗ продемонстрировали опыт развития ЕМИАС, платформы "МосМедИИ", технологий компьютерного зрения и генеративного искусственного интеллекта, а также московские подходы к оценке и мониторингу качества медицинских ИИ-систем. В частности, специалисты Центра диагностики и телемедицины разработали матрицу зрелости ИИ-сервисов. Этот инструмент позволяет оценивать работу технологий искусственного интеллекта по клиническим и техническим параметрам, сравнивать решения между собой и отслеживать динамику их качества.

"По итогам встречи представители ВОЗ предложили рассмотреть возможность включения московского Центра диагностики и телемедицины в международный консорциум, который объединяет около 20 университетов и исследовательских организаций, а также привлечь столичных экспертов к работе организации, специализирующейся в области компьютерного зрения. Это направление больше шести лет развивается в Москве, и уже свыше 70 ИИ-сервисов компьютерного зрения помогают врачам анализировать лучевые исследования, например КТ, МРТ и рентгенографию. Эксперты ВОЗ также высоко оценили столичный подход к оценке и мониторингу медицинского ИИ и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с нашими специалистами", - сообщила Ракова.

Кроме того, в рамках встречи в штаб-квартире ВОЗ были достигнуты договоренности о сертификации московских клиник по системе HIMSS.