Инфляция, мобилизация, приватизация: Владимир Путин ответил на актуальные вопросы

Пять стран, почти два миллиарда человек и пятая часть мировой экономики. Все это представлено здесь, на одной сцене. Вместе с президентом России в ключевом мероприятии ВЭФ - пленарной сессии - участвуют президент Индонезии, высокопоставленные гости из Монголии, Мьянмы и Китая.

В начале вступления президент подвел итоги развития Дальнего Востока. За 11 лет экономика региона в денежном выражении выросла более чем втрое. Разработана стратегия на следующие 10 лет. Например, упор будет сделан на внедрение гражданских беспилотников и расширение льгот для бизнеса. Говорил Владимир Путин и о поддержке семей: "При рождении третьего ребенка к федеральной выплате в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляется ещё 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 млн рублей, который можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года".

Формула ВЭФ - "Развитие Дальнего Востока - во благо людей". Задача не просто строить новые объекты и привлекать инвестиции, а сделать так, чтобы экономика росла вместе с качеством жизни: появлялись современные производства, рабочие места и причины оставаться здесь жить. Кстати, заметно растет и туристическая привлекательность региона.

Негативным фактором остаются риски инфляции - высокая ключевая ставка была нужна, чтобы им противостоять.

"Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гипервсплеска, а такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем", - сказал Путин.

На форуме президента спросили, стоит ли жителям страны переживать за свои вклады. И могут ли их "заморозить".

"Нет, это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в двадцать втором году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, деньги вернулись. Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано. Ставки высокие, люди несут деньги в банки. Вот и все. Значит, ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе и для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, абсолютно стабильной ситуации. И вот это самое главное", - ответил президент.

Каждый из высокопоставленных гостей на сцене в своем выступлении отмечал интерес к развитию отношений с Россией. К примеру, президент Индонезии процитировал русскую поговорку, предлагая России и другим странам объединять усилия в экономическом сотрудничестве. Создавая альтернативу западным финансовым институтам.

"Индонезия не только самая крупная страна с самым большим исламским населением, вообще одна из самых крупных стран мира, почти триста миллионов человек, и кто бы какую политику где бы в мире ни проводил, всегда будут вынуждены с этим считаться", - указал Путин.

Речь на форуме зашла и об украинском конфликте. Президент прокомментировал попытки киевского режима запугать иностранных авиаперевозчиков: "Вот мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда. Это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчиваются, те, кто не обращают на это внимание, имею в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма. А как же это по-другому? Это же невозможно по-другому трактовать. Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией до сих пор".

А вот что Путин рассказал о ситуации с бензином: "Конечно, что же, пока идет СВО, ответ только один: укреплять систему противовоздушной обороны. Хочу обратить ваше внимание, на то, почему мы столкнулись с этой ситуацией. Потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак даже в условиях вооруженного конфликта. Но в этом смысле мы ошиблись. Наш противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально".

По словам президента, ему доложили, что отремонтировать осталось около 10 процентов поврежденных предприятий. А тратить деньги на защиту объектов критической инфраструктуры теперь вместе с государством обязаны и собственники. В августе Владимир Путин подписал соответствующий указ, вокруг которого поползли слухи, что государство будет национализировать незащищенные объекты. Все это оказалось очередным вбросом.

Опроверг президент и вбросы о возможном объявлении мобилизации: "Нет такого сценария на сегодня, который потребовала бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результаты. Просто задуманная информационная операция. Люди идут, добровольно подписывают контракты. В отличие от того, что делается на Украине. Людей, как собак бездомных, вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому уровень готовности к ведению боевых действий противника, мотивации очень низкий, количество дезертиров очень большое. Там только официально уголовных дел за дезертирство возбуждено официально свыше 300 тысяч".

А российская армия постепенно продвигается вперед.