Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Московский скоростной диаметр давно перестал быть просто трассой, а превратился в одну из самых востребованных транспортных артерий столицы. Ежедневно здесь проезжают сотни тысяч машин, и завершение строительства этого узла на юге столицы, соединяющего МСД с Липецкой улицей, была задачей номер один в этом году. Сегодня она была решена.

"В этом году большая дорожная программа в Москве реализуется. Около 100 км дорог, 18 инженерных сооружений – путепроводы, тоннели, эстакады. Один из таких важных участков - тот, на котором мы находимся. Это часть проекта спрямления Московского скоростного диаметра, через который каждый день проезжает около 400000 автомобилистов. И, конечно, имеет общегородское значение. Общий проект спрямления будет закончен до конца года, но сегодня запускается наиболее сложный участок, включающий в себя шесть инженерных сооружений, проходящий вдоль железной дороги. Очень сложный, но очень важный участок", - сказал Сергей Собянин.

Работы на этом отрезке стартовали еще в августе 2023 года. Трасса протянется от Кантемировской улицы, пройдет вдоль путей МЦД-2 по Каспийской и пересечет сразу несколько крупных улиц - Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую и Бакинскую. Строителям предстояло связать разрозненные участки в единое целое, чтобы убрать лишние километры объезда и сэкономить время автомобилистов.

Пять эстакад, тоннель и самое крупное сооружение этого узла – 300-метровый путепровод через железнодорожные пути Курского направления. Мостовые конструкции в шесть этапов с помощью мощных домкратов надвигали от Липецкой улицы до Бакинской, чтобы соединить эти две дороги. Всего же здесь построено и реконструировано больше семи с половиной километров дорог.

Работать приходилось в крайне стесненных условиях. Остановить движение по Киевскому направлению было невозможно. Поэтому самые сложные этапы – надвижку и промежуточное закрепление конструкций путепровода - проводили в технологические окна, то есть в середине дня и ночью. За эти короткие промежутки времени успевали продвинуть пролетные конструкции всего на несколько сантиметров вперед. Это ювелирная работа, требующая максимальной точности, рассчитанной по минутам.

"Параллельно сейчас действительно идет еще одно искусственное сооружение, которое сейчас выполняет свою функцию для разгрузки улицы Липецкая. Для того, чтобы попасть на скоростной диаметр, который проходит в 850 метрах от этой точки. То есть у нас появилась возможность по скоростному диаметру ехать как в центр, так и в область со стороны улицы Бакинская и улицы Липецкая", - рассказал Виктор Коротин, главный инженер проекта компании-генподрядчика.

Основной ход построен, но работы еще продолжаются. До конца года завершат реконструкцию участка вдоль Каспийской улицы. Небольшая дорога, но которая позволит водителям значительно экономить время.

Работы по развитию транспортного каркаса столицы продолжатся. В ближайшие два года в городе появятся еще почти 300 километров новых дорог и без малого полсотни мостов, путепроводов и эстакад. Треть из этого массива придется на текущий год.