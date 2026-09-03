Территория оборонной компании Rohde & Schwarz обмотана заградительными лентами. Работают служебные собаки, по периметру стоят полицейские. Ночью тут был сильный пожар. Горели строительные контейнеры перед главным зданием концерна. Подозреваемые задержаны.

"Полицию предупредил свидетель, который видел, как из автомобиля выбрасывали бутылки с зажигательными смесями. Он запомнил, что это была за машина, и смог четко описать ее. Полиция оперативно прибыла на место. Позже был задержан и автомобиль. Двое людей арестованы: это 28-летняя женщина и 38-летний мужчина. Оба граждане Болгарии", - сообщил Людвиг Волдингер, пресс-секретарь баварского государственного управления уголовной полиции.

Никакого отношения к России задержанные не имеют. Ни прямого, ни косвенного. Для Берлина, который всеми силами пытается навязать Москве ответственность за инцидент с беспилотником в Лейпциге, данный исход - удар по репутации. Верхушка правительства не просто так всю неделю бездоказательно тычет пальцем и обвиняет во всем русских. Немецкие СМИ и в этот раз совершили фальстарт и провели параллели еще до старта официального расследования. Не вышло. Но это и не важно. Издание "Шпигель" пишет, что жребий уже брошен и назад пути нет: "Одна из составляющих плана Германии - существенное усиление позиций Украины против России. Уже в сентябре Берлин планирует поставить Киеву тысячи ударных БПЛА и комплексы ПВО IRIS-T. Настроены также углубить сотрудничество между немецкими и украинскими разведывательными службами. Команда канцлера Мерца намерена помогать Украине с определением координат целей для проведения контратак по территории России".

Немецкие СМИ громко называют происходящее "планом мести за Лейпциг". На деле это больше похоже на попытку перекинуть с больной головы на здоровую. Рейтинги Мерца летят вниз. Судя по последним опросам, из страны мечтает уехать каждый пятый житель ФРГ. Канцлер вместе с министрами при этом предпочитает воевать с Русским домом в Берлине.

"У немцев здесь есть отделения института Гёте. И в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда выгнали. Они сознательно идут на шаг, который однозначно означает прекращение их культурного присутствия в Российской Федерации, которое оставалось, несмотря на все вот эти вот украинские перипетии в наших отношениях с Западом", - сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Парадокс, но решение Москвы в Берлине почему-то сочли категоричным.

По мнению журналистов, еще немецкие власти усилят контроль за въездом граждан России в страны Европейского союза, а также за теми судами, которые Берлин считает принадлежащими якобы российскому теневому флоту. Впрочем, судя по участившимся случаям арестов, никакие доказательства и так не нужны. В порту Шпицбергена арестовано судно "Профессор Молчанов".

"Посольство России расценивает арест судна Росгидромета "Профессор Молчанов" как политически мотивированное нарушение международного права. Требуем от Норвегии выполнения своих обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года, включая недискриминационное отношение к другим его участникам и неиспользование архипелага как инструмента давления в несвязанных с ним спорах. Настаиваем на незамедлительном освобождении судна, обеспечении безопасности его пассажиров и экипажа", - заявил Николай Корчунов, посол России в Норвегии.

А "Нафтогаз" все еще пытается содрать с Москвы хоть какую-то копейку из выдуманных гаагским арбитражем 4,22 миллиарда за крымскую инфраструктуру. проценты и судебные расходы за экспроприацию активов компании.