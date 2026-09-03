Дроны ВСУ атаковали школу и детский сад в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали здание школы и детского сада в селе Скельки Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Как написал Балицкий в "Максе", инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе. Массированной атаке дронов ВСУ подверглось здание общеобразовательной школы и детского сада "Калинка".

По данным губернатора, на месте работают оперативные службы. В результате атаки повреждены кровля, остекление и межпотолочное перекрытие здания. Данных о пострадавших не поступало.