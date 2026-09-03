ВС России нанесли удар по зданиям силовых структур в Краматорске

Массированный удар нанесли ВС России по Краматорску. Об этом сообщает со ссылкой на местные источники Telegram-канал "Иди и смотри".

По данным информаторов, целью удара стали, в частности, объекты украинских силовых структур. Поражены здания полиции и прокуратуры.

Ранее в Минобороны России рассказали, что российские войска сорвали ротацию украинских оккупантов в Краматорском районе. Отмечается, что расчеты беспилотников ВС России уверенно контролируют ситуацию в небе над населенными пунктами Славянско-Краматорской агломерации.