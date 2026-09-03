Россия готовит иск из-за ареста Норвегией "Профессора Молчанова"

Незаконный арест российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет опротестован. Россия уже готовит иск, сообщил на пресс-брифинге на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Чекунков уточнил, что иск по факту ареста российского судна на Шпицбергене готовят юристы треста "Арктикуголь". Они действуют в координации с посольством России в Норвегии, приводит слова чиновника ТАСС.

Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" арестовали на Шпицбергене норвежские власти. Поводом стало заявление украинской компании "Нафтогаз". Судну запрещено покидать нынешнее местоположение до соответствующего решения губернатора Шпицбергена.