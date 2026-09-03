Опыт и технологии Москвы помогают регионам развивать городскую среду

Москва начиная с 2017 года сделала ставку на интеграцию разных видов транспорта, чтобы они работали как единая система. В нее вошли наземный городской транспорт, речной, метро, Московские центральные диаметры (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК). Ключевой элемент - удобные транспортно‑пересадочные узлы (ТПУ), где можно быстро пересесть с одного вида транспорта на другой. Это сокращает время в пути и помогает оптимизировать поездки.

Организованные в Москве сквозные диаметральные маршруты городских электричек (МЦД), автобусов и трамваев позволяют жителям отдаленных районов добираться через центр без лишних пересадок. В городе также ведется обновление подвижного состава: трамвайный парк пополняется низкопольными вагонами "Львенок‑Москва" и "Витязь‑Москва", на автобусных маршрутах работают электробусы, на железнодорожных диаметрах - поезда "Иволга". Проходят испытания беспилотные трамваи.

Также для наземного транспорта создаются выделенные полосы, что повышает надежность соблюдения расписания и скорость движения. Москва нередко выступает как ориентир в развитии городского транспорта: ряд регионов опираются на ее наработки при формировании транспортной инфраструктуры, в частности ТПУ и интеграции разных видов транспорта в общую сеть.

Кроме того, местные власти адаптируют отдельные элементы московской практики работы с пассажирами, например используют QR‑коды для сбора обратной связи и применяют аналитические инструменты при планировании маршрутов.

Среди территорий, где активно осваивают столичный опыт и параллельно развивают собственные подходы, эксперты выделяют Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Саратовскую и Ярославскую области, Республику Татарстан и Пермский край.

Подробности - в материале РБК.