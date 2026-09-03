ВС России уничтожили два судна с оружием для ВСУ

Групповые удары российской армии по украинской портовой инфраструктуре и судам продолжаются. Как сообщили в Минобороны России, поражены два судна с грузами для Вооруженных сил Украины.

По данным военного ведомства, в течение дня в акватории Черного моря поражен сухогруз. Судно перевозило вооружение и боеприпасы для украинской армии. Кроме того, атакован контейнеровоз с военно-техническим имуществом для ВСУ. В Минобороны уточнили, что использовались ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении шести безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 998 дронов ВСУ.