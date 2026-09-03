Стало известно о госпитализации тренера Тарасовой

Госпитализирована заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Утверждают, что Тарасова проходит плановое обследование - с 79-летним тренером все в порядке, поводов для беспокойства нет.

Звание заслуженного тренера СССР было присвоено Тарасовой в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников - олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

Специалист в апреле попала в реанимацию. Тогда в Федерации фигурного катания на коньках заявили, что причиной стала сильная простуда. Тренера выписали из больницы 20 апреля.