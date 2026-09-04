Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 4 сентября, 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны сбиты и перехвачены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями.

Кроме того, БПЛА неприятеля ликвидировали над территорией Московского региона, Краснодарского края, Башкирии, Крыма и над акваторией Черного моря.

Укронацисты продолжают цинично направлять дроны на мирных граждан и исключительно гражданские объекты. Так, в Запорожской области украинские беспилотники атаковали здание школы и детского сада.

Этим военным преступлениям пособничает недружественный России Запад. Источники рассказали, что одна из составляющих плана Германии предполагает поставки Киеву тысяч ударных БПЛА и комплексов ПВО IRIS-T. Также команда канцлера Мерца намерена помогать Украине с определением координат целей для проведения атак по территории России.