Российская армия нанесла новые удары по военным целям на Украине. Сообщается о серии взрывов в Киеве и Одессе. Это ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам. Наступление по всем фронтам идет в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Экипажи вертолетов Ми-28 работают на предельно малой высоте и бьют точно по заданным координатам. В этот раз ракетным ударом была уничтожена бронетехника ВСУ, обнаруженная разведкой группировки "Запад".

Надежное огневое прикрытие штурмовым отрядам на Краматорском участке фронта обеспечила артиллерия. Расчеты буксируемых гаубиц несколькими выстрелами ликвидировали опорник боевиков в Дружковке, который был оборудован в одном из домов. Маршруты передвижения ВСУ на Добропольском направлении держат под контролем расчеты войск беспилотных систем. Как только неприятель пытается провести ротацию - в небо взлетает ударный дрон.