Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в зоне спецоперации. Сержант Фархат Мулляминов, фельдшер мотострелковой роты, спас жизни нашим военнослужащим. В ходе боя двое штурмовиков получили ранения. Под плотным артиллерийским обстрелом Фархат выдвинулся к пострадавшим, оказал им первую помощь и организовал эвакуацию в госпиталь.

Младший сержант Кирилл Никулин, оператор беспилотников, во время дежурства получил информацию о приближении вражеского гексакоптера "Баба-яга" и, применив FPV-дрон, уничтожил воздушную цель. Решительные действия военнослужащего предотвратили потери среди личного состава.