Трамп решил взыскать с Европы потраченные на Украину деньги

Американский лидер Дональд Трамп потребует от Европы вернуть денежные средства, потраченные предшествовавшей администрацией под руководством Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом сам президент США написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

Как написал Трамп, администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно огромное количество боеприпасов. Это больше, чем армия США использовала в Иране.

Президент США отметил, что Украине и НАТО были бесплатно переданы сотни миллиардов долларов. Причем Европа и тогда заплатила бы – если бы Вашингтон ее только попросил. США попросят эти деньги сейчас, хоть и с некоторым опозданием, заключил Трамп.