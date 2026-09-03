В Тверской области кандидат в депутаты от партии "Единая Россия" Владимир Васильев принял участие в региональном молодежном форуме "День солидарности в борьбе с терроризмом". Мероприятие объединило около двух тысяч человек. Васильев напомнил, что после развала СССР коллективный Запад развязал террористическую кампанию против России на Северном Кавказе. И сейчас методы киевских кураторов остаются прежними.

Представители КПРФ и сторонники партии возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Акция была приурочена к 76-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов подчеркнул, что наша страна сейчас ведет борьбу с нацизмом на фронтах спецоперации, а партия активно помогает бойцам на передовой. Он выразил уверенность в безоговорочной победе нашей армии.

В партии "Справедливая Россия" озвучили свои инициативы по сдерживанию роста цен на услуги ЖКХ. Особое внимание к четкой системе контроля в коммунальной сфере и прозрачности установления тарифов. Кроме того, активисты партии уже собрали более миллиона подписей жителей разных регионов против повышения коммунальных платежей, которое предстоит в октябре.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетил резервуарный завод в Самарской области. Это крупнейшее предприятие страны по изготовлению стальных ёмкостей для нефтегазовой, химической, пищевой и других отраслей. На встрече с работниками предприятия Слуцкий напомнил, что регионе в последнее время падает загрузка производственных мощностей - все из-за снижения покупательского спроса. Но у партии есть решение в рамках программы "Новая индустриализация".

Партия "Новые люди" презентовала Единый кодекс инклюзии. В нем семь принципов, закрепляющих равный статус людей с инвалидностью. Документ предусматривает возможность бесплатных занятий спортом для детей с ограничениями по здоровью, установку пандусов с правильным углом наклона. А еще общественный аудит городов и поселков для того, чтобы выяснить, удобно ли там жить инвалидам. Поддержать законодательные инициативы можно, оставив подпись на сайте партии.

Партия "Зеленые" требует остановить загрязнение двух притоков Волги в Чувашии - рек Кубни и Вырасилки. В них попадают биологические и химические отходы. Первыми на это обратили внимание местные жители, которые используют воду из этих водоемов для того, чтобы поить домашний скот. В реках уже погибла рыба, но, несмотря на многочисленные жалобы, решением проблемы местные власти не занимаются.