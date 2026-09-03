Зеленский сообщил о попытках создания перехватчиков реактивных "Гераней"

Владимир Зеленский сообщил о попытках Киева создать дроны-перехватчики российских реактивных беспилотников "Герань". Украинский лидер написал об этом в Telegram после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По словам главы киевского режима, главный вопрос, который поднимался на заседании — ускорение производства высокоскоростных перехватчиков "против реактивных "Шахедов". По его словам, на Украине уже созданы первые прототипы, существуют компании, которые могут их производить.

Как сообщалось ранее, ВС России впервые ударили по Киеву реактивными "Геранями-5". Эксперты заявили, что новые дроны напоминают крылатые ракеты: могут преодолевать до 1000 километров , развивают скорость до 600 километров в час и несут около 90 килограммов взрывчатки.