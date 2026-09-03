ПВО в течение дня уничтожила 426 украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО в течение дня сбила 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО дроны ВСУ перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей. Беспилотники ликвидированы над Воронежской, Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в "Максе" о работе систем ПВО на подступах к столице. Уничтожено четыре БПЛА, летевших на Москву, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.