Судаков: Трамп хочет "выиграть" девятую войну

Президент США заявил, что хочет встретиться с российским лидером, когда украинский конфликт будет подходить к концу. Ради чего Дональд Трамп собирается в будущем присоединиться к переговорам, которые на тот момент, возможно, будут уже не нужны? И есть ли сейчас хоть один зарубежный политический лидер, способный гарантировать соблюдение договорённостей, если они будут достигнуты?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с членом-корреспондентом Академии военных наук Сергеем Судаковым.

"Концепция Трампа очень проста. Если ты не можешь решить проблему – надо, наверное, ее возглавить. Трамп уже "выиграл" 8 войн, он хочет выиграть еще и девятую", - отметил он.

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