Массовое производство военных беспилотных летательных аппаратов большой дальности для Украины развернула Германия. Предприятие разместилось в районе Мюнхена, еще одна площадка появится в восточной части страны, передает РИА Новости.

Сообщается, что контракт на поставку партии беспилотников будет выполнен к середине 2027 года. По данным немецко-американской оборонной компании Auterion и украинской компании Airlogix, первые БПЛА из готовящейся партии уже произвели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Германия разжигает украинский конфликт и участвует в терактах против мирных жителей. По словам Захаровой, Берлин полностью запятнал свою репутацию.