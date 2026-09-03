Столицу накроет пик похолодания

Пик похолодания настигнет столицу в начале следующей недели. Погода окончательно сотрет границы между сезонами, предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, похолодание выйдет на пик на крыльях северного ветра. Вечером столбики термометров покажут плюс 6-11 градусов. К середине дня воздух не прогреется выше плюс 9-14 градусов. Жителям столицы синоптик посоветовал одеваться по погоде.

О похолодании ранее предупредили москвичей в Росгидромете. Там предупредили, что 5 сентября на Москву обрушится сильный дождь и холод.