Американский сенат отложил рассмотрение санкций против России

Законопроект о санкциях против России столкнулся с растущим сопротивлением в американском конгрессе и вероятность его рассмотрения в ближайшие месяцы крайне мала, передает Bloomberg, ссылаясь на спикера палаты представителей Майка Джонсона.



Ранее законопроект о новых санкциях против России столкнулся в палате представителей США с серьезной оппозицией со стороны демократов, при этом также неоднозначен уровень его поддержки в рядах республиканцев, сообщало издание Politico. Отмечалось, что неясно, получит ли в итоге законопроект достаточную поддержку.



Главным фактором замораживания законопроекта стали опасения законодателей по поводу возможного скачка цен на топливо перед выборами, отмечает Bloomberg.



Ранее Сенат США принял подавляющим большинством голосов законопроект о новых санкциях против России.