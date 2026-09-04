Россия и Китай готовы обсуждать исследования по ядерным технологиям, заявил Новак

Россия и Китай готовы обсуждать новые проекты в мирном атоме, включая исследования по перспективным ядерным технологиям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.



Стратегическое значение для сотрудничества двух стран имеет мирный атом, добавил политик. В частности, Россия поставляет оборудование на ряд АЭС Китая.



Также Россия и Китай готовят к запуску дальневосточный маршрут поставок газа, продолжают диалог по другим проектам, включая "Силу Байкала" ("Сила Сибири 2"), отметил вице-премьер РФ на Восточном экономическом форуме.



"Готовим к запуску дальневосточный маршрут и продолжаем диалог по другим перспективным направлениям поставок российского газа в Китай, включая проект "Сила Байкала"", — заявил Александр Новак в ходе заседания российско-китайской межправительственной комиссии.