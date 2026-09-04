Возможные места дислокации дальнобойных систем в Германии станут законными целями России, заявили в посольстве России в Берлине.



"Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России", — заявили дипломаты в беседе с газетой "Известия".



Европа ускоряет процесс милитаризации, подчеркнули дипломаты. Собеседники издания пояснили, что Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойного арсенала.