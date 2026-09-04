Сергей Собянин рассказал об уничтожении БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России защитили Москву еще от 35 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном MAX-канале, в ночь на пятницу, 4 сентября, были сбиты сначала десять дронов, затем еще 13, под утро — еще 12 вражеских БПЛА.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что ответ российской армии на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался значимым для тех, кто открыл этот "ящик Пандоры". ВС России делают всё необходимое, чтобы "неповадно было нам вредить".

Западные СМИ пишут, что украинская армия не может противостоять атакам российских военных, в которых используются новые реактивные беспилотники для поражения важных объектов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила, что предстоящая зима-2026-2027 может оказаться для Украины худшей за все время конфликта.