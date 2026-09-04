ВС России начали зачистку важного участка для выхода к Харькову

В Харьковской области началась зачистка Волчанского котла от ВСУ.

Группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек попали в окружение под Волочанском на северо-востоке Харьковской области. В настоящий момент кольцо котла сжимается, а интенсивность боев возрастает, сообщил РИА Новости в силовых структурах.

"Некоторые окруженные боевики ВСУ пытаются сбежать из котла по лесополосам, бросая военную технику и вооружение. Те, кто не сдается в плен, уничтожается на месте", - рассказал собеседник агентства.

Зачистка "Волчанского котла" может стать одним из ключевых событий на харьковском направлении. Это позволит отодвинуть линию фронта от Белгородской области и создать условия для выхода к Харькову.

В Харьковской области действует группировка "Север". Накануне она освободила три населенных пункта в регионе - Василевка, Благодатное и Должанка.